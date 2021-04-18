"الشلهوب": رصدنا عدم تقيد بعض المشاهير بالإجراءات الاحترازية واتخذنا اللازم

قال إن الأوضاع الصحية تخضع للمتابعة وسنطبق تدابير خاصة لأي نشاط متهاون

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، اليوم الأحد، أن المنحنى الوبائي والمسببات لفيروس كورونا واضحة للجميع وكل ما يجب عليها هو تطبيق الإجراءات الاحترازية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، وحتى لا نتجه إلى اتخاذ إجراءات مشددة مستقبلًا.

وتفصيلًا: قال "الشلهوب": مع بالغ الأسف لاحظنا بعض الظواهر السلبية على منصات مواقع التواصل الاجتماعي من بعض السنابات الشخصية بإعداد محتوى دون التقيد بالإجراءات الاحترازية، وذلك مع بعض فئات المجتمع للإصابة بالفيروس لا قدر الله؛ مما يسهم في انتشار العدوى وتدعو إلى التراخي.

وأضاف أنه تم اتخاذ اللازم بعد رصد حالات عدم تقيد من جانب بعض المشاهير بالإجراءات الاحترازية، مؤكدًا أن الأوضاع الصحية تخضع لمتابعة والتقييم وسيتم تطبيق تدابير خاصة لأي نشاط يتهاون في تطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة في أي مدينة أو محافظة، وأهاب بالجميع التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.