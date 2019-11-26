أسعار النفط تنخفض بنسبة 0.08 %

مزيج برنت يبلغ 63.60 دولار أمريكي للبرميل

انخفض سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي "برنت"، اليوم، بمقدار 0.05 دولار أو نسبة 0.08 %، إلى 63.60 دولار أمريكي.

وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط، بمقدار 0.11 دولار أو نسبة 0.19 %، إلى 57.90 دولار أمريكي.