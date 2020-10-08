"إغاثي الملك سلمان" يدشن وحدة " PCR" للكشف عن كورونا بمنفذ الوديعة

المركز يواصل توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول في السودان

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية على المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وشهد أمس، توزيع 74 طناً و900 كيلو جرام من السلال الغذائية للمتضررين في محلية درديب التابعة لولاية البحر الأحمر السودانية، استفاد منها 4.200 شخص.

يأتي ذلك في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

من جهة ثانية، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس العمل بوحدة الـ (PCR) في منفذ الوديعة البري بمحافظة حضرموت للكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر وزير الصحة العامة والسكان اليمني الدكتور ناصر باعوم أن هذه الخطوة جاءت مع إجراءات مماثلة في عدد من المحافظات التي سبق وتم فيها تركيب أجهزة فحص (PCR) لتسهيل انسيابية الفحوصات للمسافرين في المحافظات كافة ومنع الازدحام في منفذ الوديعة.

وأكد مدير عام منفذ الوديعة من الجانب اليمني مطلق الصيعري أن الوحدة التي تم تدشين العمل فيها بالتنسيق مع اللجنة الوطنية العليا للطوارئ ستحدث نقلة نوعية لخدمات المركز الصحي بالميناء، مشيدا بدعم المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة والتخفيف من معاناتها من وباء كوفيد-19.