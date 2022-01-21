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أعربا عن صادق الأمنيات له بقيادة بلاده لمزيد من التقدم

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان "غابرييل بوريك" بفوزه في الانتخابات الرئاسية بتشيلي

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق لفخامته في قيادة بلاده، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيد غابرييل بوريك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية تشيلي.

وعبر سمو ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية تشيلي الصديق المزيد من التقدم والرقي.