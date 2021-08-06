"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على العيص

الحالة بدأت في الثالثة ظهراً وتستمر 5 ساعات

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة العيص تتضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة، التي بدأت الساعة الـ3 ظهراً، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

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06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 04:24 PM

الحالة بدأت في الثالثة ظهراً وتستمر 5 ساعات

"الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على العيص

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمحافظة العيص تتضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة، التي بدأت الساعة الـ3 ظهراً، تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

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