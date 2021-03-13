الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.. ووفقًا بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 60.678 إصابة مؤكدة و1.572 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 29.113.651 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 529.301.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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13 مارس 2021 - 29 رجب 1442 12:54 AM

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.. ووفقًا بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية

الولايات المتحدة تسجِّل 60.678 إصابة بكورونا و1.572 حالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

واشنطن

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سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 60.678 إصابة مؤكدة و1.572 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد الإصابات بالفيروس بلغ 29.113.651 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 529.301.

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