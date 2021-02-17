البحرين تحصن متلقي لقاح كورونا بـ "جواز رقمي" للتمكن من السفر بحرية

كانت قد أجازت اللقاح الروسي الواقي من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ

قال بيان، اليوم الأربعاء، إن البحرين ستصدر جواز سفر رقمياً لمَن تلقى التطعيم الواقي من كوفيد-19.

ووفق رويترز، كان قد قال صندوق الثروة السيادي الروسي، إن البحرين أجازت لقاح (سبوتنيك في) الروسي الواقي من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ، لتصبح الدولة الرابعة والعشرين التي تتخذ هذه الخطوة وثالث بلد في منطقة الخليج.

البحرين فيروس كورونا الجديد

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17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442 01:22 PM

كانت قد أجازت اللقاح الروسي الواقي من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ

البحرين تحصن متلقي لقاح كورونا بـ "جواز رقمي" للتمكن من السفر بحرية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قال بيان، اليوم الأربعاء، إن البحرين ستصدر جواز سفر رقمياً لمَن تلقى التطعيم الواقي من كوفيد-19.

ووفق رويترز، كان قد قال صندوق الثروة السيادي الروسي، إن البحرين أجازت لقاح (سبوتنيك في) الروسي الواقي من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ، لتصبح الدولة الرابعة والعشرين التي تتخذ هذه الخطوة وثالث بلد في منطقة الخليج.

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البحرين فيروس كورونا الجديد

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