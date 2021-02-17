البحرين تحصن متلقي لقاح كورونا بـ "جواز رقمي" للتمكن من السفر بحرية

كانت قد أجازت اللقاح الروسي الواقي من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ

قال بيان، اليوم الأربعاء، إن البحرين ستصدر جواز سفر رقمياً لمَن تلقى التطعيم الواقي من كوفيد-19.

ووفق رويترز، كان قد قال صندوق الثروة السيادي الروسي، إن البحرين أجازت لقاح (سبوتنيك في) الروسي الواقي من كوفيد-19 للاستخدام الطارئ، لتصبح الدولة الرابعة والعشرين التي تتخذ هذه الخطوة وثالث بلد في منطقة الخليج.