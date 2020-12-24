"الوطني للتنمية الصناعية" يوقع مذكرة تفاهم لمجمع كيمائيات البطاريات بالمملكة

مع مجموعة EV Metals بحضور نائبي وزير الصناعة "الزامل" و"المديفر"

وقع المركز الوطني للتنمية الصناعية ومجموعة (EVM) EV Metals Group plc اليوم مذكرة تفاهم لتطوير مجمع لإنتاج المواد الكيميائية لبطاريات المركبات الكهربائية وسلسلة إمداد متكاملة في المملكة العربية السعودية.

وتم التوقيع على مذكرة التفاهم في حفل شهد حضور كل من نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية م. أسامة الزامل ونائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين م. خالد المديفر.

ومثل المركز الوطني للتنمية الصناعية في الرئيس التنفيذي للمركز م. نزار الحريري، ونائب الرئيس لقطاع التعدين والمعادن م. مطر الحارثي وكبير المديرين لقطاع التعدين والمعادن م. محمود الأسمري، ومن مجموعة EV Metals رئيس مجلس الإدارة م. عبدالله بصفر وأعضاء من مجلس الإدارة، منهم م. محمد سليمان باجبع، وخالد هاشم، وعبدالرحمن العيسائي، وم. عثمان العمودي، والمدير العام مايكل نايلور.

وسينتج مجمع المواد الكيميائية للبطاريات مواد كيميائية عالية النقاوة تحتوي على الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز وغيرها من المواد الفعالة في إنتاج بطاريات الليثيوم-أيون للمركبات الكهربائية ومرافق التخزين الثابتة للطاقة المتجددة، وسيتم تطوير المجمع على مراحل بما فيها مصنع الليثيوم الكيميائي لإنتاج هيدروكسيد الليثيوم، ومصنع كيماويات النيكل لإنتاج كبريتات النيكل والكوبالت والمنغنيز المستخدمة لتصنيع وإنتاج cathode active materials في مجمع متكامل سيقام في المملكة.

وتركز مذكرة التفاهم على تحفيز التكامل في تطوير سلسلة الإمداد في المملكة من خلال عمليات الاستكشاف والتعدين ومعالجة الموارد المعدنية المجدية اقتصاديًا والتي تحتوي على المواد الخام الأساسية مثل الليثيوم والنيكل والكوبالت والمنغنيز وغيرها من المعادن للمعالجة النهائية في مجمع كيمائيات البطاريات في المملكة، وسيحصل مجمع المواد الكيميائية للبطاريات في البداية على مواد أولية مثل مركزات "Spodumene " المحتوي على الليثيوم من المنتجين المعروفين ولديهم سلاسل توريد موثوقة مثل تلك الموجودة في غرب أستراليا، والتي تعد من أكبر مصادر الانتاج في العالم.

وعلق الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية نزار يوسف الحريري على المذكرة بقوله: "يوفر مجمع المواد الكيميائية لبطاريات المركبات الكهربائية قوة دفع لتطوير سلسلة الإمداد السعودية للمواد الخام اللازمة لتصنيع الكيميائيات عالية النقاء للمشروع في المملكة، ونتطلع إلى التعاون مع مجموعة EV Metals لتسريع تطوير هذه المبادرات الاستراتيجية التي تتوافق مع تطلعات رؤية المملكة 2030".

فيما قال رئيس مجلس إدارة مجموعة EV Metals: م. عبدالله بصفر: "سيكون مجمع المواد الكيميائية لبطاريات المركبات الكهربائية المزمع إنشاؤه في المملكة العربية السعودية هو الأول من نوعه في العالم. ستعمل مجموعة EV Metals على توفير قدرات فنية عالمية وتطبيق التقنيات اللازمة في الاستكشاف والتعدين والمعالجة بالتعاون مع فرعنا العامل في غرب أستراليا لدعم تطوير المجمع وسلسلة الإمدادات لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التعدين والمعادن.