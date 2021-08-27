تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد-19

سجّلت أسعار النفط، تراجعاً إثر تجدُّد المخاوف بشأن ارتفاع الاصابات بفيروس كوفيد-19.. فقد انخفض خام برنت 1.18 دولار بما يعادل 1.6 في المئة، إلى 71.07 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 94 سنتاً أو 1.4 في المئة، إلى 67.42 دولار للبرميل.
انخفض إلى 71.07 دولار للبرميل
سجّلت أسعار النفط، تراجعاً إثر تجدُّد المخاوف بشأن ارتفاع الاصابات بفيروس كوفيد-19.. فقد انخفض خام برنت 1.18 دولار بما يعادل 1.6 في المئة، إلى 71.07 دولار للبرميل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 94 سنتاً أو 1.4 في المئة، إلى 67.42 دولار للبرميل.