تراجع أسعار النفط إثر ارتفاع إصابات كوفيد-19

انخفض إلى 71.07 ‏دولار للبرميل

سجّلت أسعار النفط، تراجعاً ‏إثر تجدُّد المخاوف بشأن ارتفاع الاصابات بفيروس كوفيد-19.. فقد انخفض خام برنت 1.18 دولار بما يعادل 1.6 في المئة، إلى 71.07 ‏دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند التسوية 94 سنتاً أو 1.4 في المئة، إلى ‏‏67.42 دولار للبرميل.‏‏