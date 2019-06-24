بعد نجاته من استهداف مطار أبها.. "طيران" يحكي اللحظات الأولى للاعتداء الحوثي

تعرض لإصابة طفيفة.. وثمّن الجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والأمنية

أنقذت العناية الإلهية المهندس على بن منصور طيران، من الموت؛ إثر الاعتداء الحوثي الغاشم على مطار أبها مساء أمس.

وقال "طيران": كنت أنتظر وصول زوجتي للمطار قادمة من مدينة الرياض، وبينما كنت في أحد المطاعم داخل المطار سقطت الطائرة الحوثية المسيرة بمواقف المطار المقابلة للمطعم، مما أدى لتهشم زجاجه، وأصبت في قدمي إصابة خفيفة ولله الحمد.

وأضاف: لم يكن بيني وبين المقيم الذي لفظ أنفاسه الأخيرة جراء الاعتداء السافر إلا أمتار، إذ كان أمام عيني، وشاهدت عدداً من المصابين الذين كانوا ينزفون دماً؛ جراء ما حدث من هذا الحوثي الجبان، الذي أصبح المدنيون الآمنون هدفاً له، وغادرت المطار لتصل زوجتي، وتقطع مسافة مشياً على الأقدام إثر إغلاق طريق المطار.

وقال: زوجتي قدِمت لتأدية واجب العزاء في جدتها التي انتقلت إلى رحمة الله أمس، عاشت لحظة من الرعب والخوف بعد معرفتها بما حدث بعد هبوط الطائرة المقلة لها وانقطاع الاتصال بي، بعد علمها بأني بانتظارها بأرض المطار؛ ظناً منها أنني قد لقيت حتفي.

وأشاد "طيران" بجهود جميع الأجهزة الأمنية والحكومية التي لم يفرق بين وصولها والحادث دقائق قليلة، لتقدّم الخدمات الإسعافية للمصابين، وتقوم بمساعدة الجميع وتطمينهم وتنظيم حركة السير.

وبيّن أن مواصلة الحوثي ما يقوم به من انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان باستهداف المدنيين، تحدّ واضح للأعراف الدولية وحماية لأرواح والممتلكات، ودليل على حالة الانهيار والضعف الذي يعيشه في ظل دنوّ أجله، بعد الهزائم المتواصلة التي يتجرع مرارتها، مختتماً: لن يزيدنا هذا إلا قوة، وكلنا فداء للوطن وقادته.