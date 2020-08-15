إصابات "كورونا" في سلطنة عُمان تتخطى الـ 82 ألفاً

الكويت تسجل 779 حالة شفاء جديدة من الفيروس

أعلنت وزارة الصحة العُمانية أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 82924 إصابة، في حين بلغت أعداد الوفيات 562، مقابل تعافي 77550 حالة، لتصل نسبة الشفاء إلى 93,6 %.

وذكرت الوزارة أن عدد الحالات الموجودة في المستشفيات 462 حالة، بينها 158 حالة في العناية المركزة.

من جهة أخرى، سجّلت الكويت خلال الـ 24 ساعة الماضية 779 حالة شفاء من مرض كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها، بأنه بذلك ارتفعت حصيلة المتعافين إلى 67519 حالة، موضحة أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.