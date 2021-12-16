"حساب المواطن": بدء استقبال الاعتراضات على مبالغ الدفعة "49"

البرنامج يوضّح أن تقديم الطلبات متاح من خلال البوابة الإلكترونية

أعلن برنامج "حساب المواطن"، عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 49.

وأوضح البرنامج أن استقبال الاعتراضات متاح من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: https://ca.gov.sa.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد وتابع.

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 29 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته، أكثر من 109 مليارات ريال منها 921 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.