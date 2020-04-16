الشؤون الإسلامية تنظم 15 محاضرة توعوية عن "كورونا" بمشاركة كوكبة من الدعاة

برعاية "آل الشيخ".. وتبث جميع المحاضرات عبر قناة الوزارة بالـ"يوتيوب"

برعاية وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تنظم الوزارة ممثلة بفرعها بمنطقة القصيم، البرنامج الدعوي الإرشادي تحت عنوان: (الالتزام بتوجيهات الوقاية من جائحة كورونا واجب شرعي ومطلب وطني)، الذي ينطلق غدًا الجمعة، ويستمر لمدة خمسة أيام، بمشاركة نخبة من المشايخ والدعاة، في إلقاء محاضرات علمية توعوية تبث عبر حساب الوزارة الرسمي في تطبيق اليوتيوب.

ويفتتح البرنامج بثلاث محاضرات حيث يلقي وكيل الوزارة لشؤون الدعوة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل محاضرة بعنوان "موافقة قرارات خادم الحرمين الشريفين في جائحة كورونا لأدلة الكتاب والسنة" في تمام الساعة الخامسة عصرًا.

كما يلقي مساعد مدير عام فرع الوزارة بالقصيم الشيخ عبدالرحمن بن إبراهيم السويلم محاضرة بعنوان "مظاهر الرحمة في قرار خادم الحرمين الشريفين في علاج جميع المصابين بفيروس كورونا بالمملكة" في تمام الساعة السابعة مساءً. وتختتم محاضرات يوم غدٍ بمحاضرة تحت عنوان "فضل الدعاء" يلقيها مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشيخ وجب بن علي العتيبي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.

ويستمر تنفيذ البرنامج في الأيام التالية بعددٍ من المحاضرات اليومية التي تصل إلى معدل ثلاث محاضرات يوميًا.

من ناحية أخرى، أكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة القصيم الشيخ وجب العتيبي في تصريح له، أن هذا البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة لتوعية أفراد المجتمع وتثقيفهم بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر وإيضاح الرأي الشرعي في مجمل ما اتخذ من قرارات للمصلحة العامة وحفظ النفس.

وأشار "العتيبي" إلى أنه يحظى برعاية الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الذي يتابع شخصيًا برامج وأعمال الوزارة لمواكبة جهود هذه البلاد المباركة إلى تجاوز هذه الجائحة والعمل بالأسباب وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وبيّن المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بالقصيم في ختام تصريحه أن هذه المحاضرات ستناقش وتحث على تلقي وأخذ الأخبار من المصادر الموثوقة والتشديد على وجوب الوقوف مع قيادتنا الرشيدة في هذا الموقف لتجاوز هذه الأزمة بإذن الله تعالى.