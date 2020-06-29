ابعد يدك.. شاهد 12 شيئًا لا تلمسها خارج منزلك

مع عودتك إلى حياتك بحذر

مع عودتك إلى حياتك بحذر، تصبح أنت مسؤولاً عن وقاية نفسك من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وتحديدًا ما يجب عليك أن تفعل وما لا تفعل خارج منزلك.

وكشف تقرير أعده موقع "إيت زيس" للحياة الصحية، عن قائمة من اثني عشر شيئًا يفضل ألا تلمسها، وإن اضطررت للمسها فالمسها بحذر، مؤكدًا أن هذه أكثر الأشياء والأماكن التي يمكن أن تحمل الكثير من الجراثيم والفيروسات والبكتيريا الضارة، وأنه يجب أن تغسل يديك فورًا أو تستخدم مطهرًا لليد عقب لمس هذه الأشياء.

وتشتمل القائمة الأماكن والأشياء التي يجب الحذر منها، وعدم لمسها إن أمكن، ويمكن لهذه القائمة أن تمتد كلما تواجدت بحذر خارج منزلك، والقائمة تضم:

· وجهك

غالبًا ما يتم إدخال الجراثيم إلى أجسامنا عندما نلمس أعيننا أو أنفنا أو فمنا، كما يقول الخبراء. يمكن أن يكون ارتداء القناع تذكيرًا جيدًا .

· مقابض الأبواب

يعيش الفيروس لمدة يومين إلى ثلاثة أيام على الأسطح الصلبة مثل مقابض الأبواب، لهذا ادفع أي أبواب بذراعك أو مرفقك، أو ارتد قفازات وتخلص منها بعد ذلك، خاصة عند لمس مقابض أبواب دورات المياه.

* أيدي الآخرين

يرى بعض الخبراء أن "مصافحة أيدي الآخرين ماتت" في زمن كورونا، لأنها أداة مؤكدة لانتشار الفيروس، والبديل الآن هو التلويح أو رفع الكوع بدلاً من المصافحة.

· عربات تسوق

مقابض عربات التسوق نقطة تجمع للجراثيم، تجنب لمسها أو مسحها بمضاد للجراثيم، دع هذه المهمة لعامل المتجر، واغسل يديك في أسرع وقت ممكن عندما تنتهي من رحلة التسوق.

· أزرار المصعد

أزرار المصعد مكان تجمع للجراثيم، اضغط على الأزرار بمفصل الاصبع أو جانب يدك؛ سيقلل هذا من فرص نقل أي جراثيم إلى وجهك.

· قلم التوقيع

اصطحب قلمك معك في أي مكان قد تحتاج فيه إلى استخدام قلم؛ إلى البنك أو مؤسسة حكومية، أو في أي مهام أساسية أخرى.

* النقود

بديهيًا أن النقود وسيلة لنشر فيروس كورونا فتجنبها، واستخدم بطاقات الائتمان كلما أمكن ذلك.

· مضخة مطهر اليد العامة

من المنطقي أن يلمس الناس مضخات مطهر اليد بأيد متسخة، ويتركون جراثيمهم وراءهم، استخدم جانب يدك للمس المضخة، أو الأفضل من ذلك، اغسل يديك.

· أزرار الصراف الآلي

توصلت الدراسات إلى أن أزرار الصراف الآلي تحمل كمية من الجراثيم أكثر تسع مرات من دورات المياه العامة، من المحتمل أن تحتوي بعض هذه الجراثيم على فيروس كورونا، لذا استخدام القفازات، أو المس الأزرار بمفصل الأصبع، واغسل يديك بعد ذلك.

*عبوات الطعام بمراكز التسوق

لا تحمل عبوة الطعام لتقرر إن كنت ستشتريها أم لا، اكتف بمطالعتها على الرف، فإذا قررت الشراء ارتد قفازات يمكن التخلص منها عقب التسوق.

· يد السلم المتحرك

تعد يد السلم المتحرك من المناطق كثيرة اللمس، والتي قد تحتوي على فيروس كورونا، فتجنب لمسها إذا استطعت، وارتد قفازات يمكن التخلص منها أثناء الخروج، أو اصطحب معقم اليدين في رحلتك.

· قوائم الطعام بالمطاعم

تجنب لمس قوائم الطعام، التي نادرًا ما يتم تنظيفها، لا تضع قائمة على طبقك أو أدوات المائدة الفضية، وبعد أن تطلب، لا تلمس وجهك أو تبدأ وجبتك دون غسل يديك أو استخدام مطهر اليدين.