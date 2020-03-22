حقائق عن "كورونا": الإصابات خفيفة.. ومعدلات الشفاء تفوق الوفاة بـ13 مرة

نسبة عدوى الفيروس للأطفال قليلة

أكدت الحقائق العلمية عن فيروس كورونا الجديد الذي يجتاح العالم أن 80 % من الإصابات بالفيروس خفيفة، ولا تستدعي الرعاية الطبية، كما أن معدلات الشفاء منه تفوق معدلات الوفيات بـ13 مرة.

جاء ذلك في مقطع فيديو توعوي عن الفيروس، نشره الحساب الرسمي لجامعة الملك سعود على توتير، ضمن 9 حقائق علمية عن فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتشير الحقائق أيضًا إلى أن "الإصابات في الأطفال محدودة، وكذلك المضاعفات، كما أن العلم يواجه الفيروس بشراسة؛ فهناك أكثر من 800 ورقة علمية، تم نشرها حول الفيروس، والمزيد في الطريق".

وأضاف المقطع التوعوي عن حقائق كورونا بأنه "تم الكشف عن نموذج أولي للقاح؛ وهو ما يسرع الدراسات والإجراءات لإجازته". مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 80 دراسة سريرية قائمة لدراسة أدوية لعلاج الفيروس والنتائج الأولية متوقعة خلال الفترة القصيرة القادمة.

ومن ضمن الحقائق أنه تم التعرف على الفيروس بالتحديد وتسلسله الجيني، ولا يتم التعامل مع مرض مجهول السبب. كما أن وجود فحص مخبري ممتاز للكشف على الفيروس خلال ساعات يمكِّن من اكتشاف الحالات بدقة في وقت قياسي، كما أن وسائل الوقاية متوافرة، ويمكن للجميع ممارستها، ولا تحتاج لتقنية عالية أو درجة علمية معينة لممارستها أو استيعابها.