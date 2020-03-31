استياء من لامبالاة برلين.. أقاليم إيطاليا تطالب ألمانيا بمساعدتها في أزمة "كورونا"

ذكّرتها بخفض ديونها عقب الحرب العالمية الثانية

اشترى رؤساء بلديات وحكام أقاليم في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، صفحة في صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"؛ ليطلبوا من ألمانيا التضامن معهم، وسط تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وتبرز هذه المبادرة استياءً متنامياً في إيطاليا، مما ينظر إليه باعتباره لا مبالاة من جانب ألمانيا تجاه معاناتها، بعد رفض برلين الاستجابة لدعوات دول أخرى بإصدار سندات مشتركة لدعم اقتصاداتها، وفقاً لـ"رويترز".

وقال رؤساء البلديات وحكام الأقاليم في الخطاب المنشور: "أعزاءنا الأصدقاء الألمان، الذاكرة تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة"، مشيرين إلى اتفاق عام 1953 بخصوص خفض ديون ألمانيا؛ لمساعدتها على الانتعاش في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ووقّع على الخطاب رؤساء البلديات من التيارات اليسارية واليمينية، الذين يمثلون مدن شمال إيطاليا الأكثر تضرراً من تفشي فيروس "كورونا".

وسجلت إيطاليا أعداد وفيات بسبب تفشي الفيروس أكثر من أي دولة أخرى في العالم، بلغت 11591 حالة وفاة حتى أمس، أي نحو ثلث عدد الوفيات على مستوى العالم، كما رصدت أكثر من مائة ألف حالة إصابة.

فيروس كورونا الجديد

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31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441 04:38 PM

ذكّرتها بخفض ديونها عقب الحرب العالمية الثانية

استياء من لامبالاة برلين.. أقاليم إيطاليا تطالب ألمانيا بمساعدتها في أزمة "كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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اشترى رؤساء بلديات وحكام أقاليم في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، صفحة في صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج"؛ ليطلبوا من ألمانيا التضامن معهم، وسط تفشي وباء فيروس "كورونا" المستجد.

وتبرز هذه المبادرة استياءً متنامياً في إيطاليا، مما ينظر إليه باعتباره لا مبالاة من جانب ألمانيا تجاه معاناتها، بعد رفض برلين الاستجابة لدعوات دول أخرى بإصدار سندات مشتركة لدعم اقتصاداتها، وفقاً لـ"رويترز".

وقال رؤساء البلديات وحكام الأقاليم في الخطاب المنشور: "أعزاءنا الأصدقاء الألمان، الذاكرة تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة"، مشيرين إلى اتفاق عام 1953 بخصوص خفض ديون ألمانيا؛ لمساعدتها على الانتعاش في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

ووقّع على الخطاب رؤساء البلديات من التيارات اليسارية واليمينية، الذين يمثلون مدن شمال إيطاليا الأكثر تضرراً من تفشي فيروس "كورونا".

وسجلت إيطاليا أعداد وفيات بسبب تفشي الفيروس أكثر من أي دولة أخرى في العالم، بلغت 11591 حالة وفاة حتى أمس، أي نحو ثلث عدد الوفيات على مستوى العالم، كما رصدت أكثر من مائة ألف حالة إصابة.

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فيروس كورونا الجديد

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