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كما كان في استقباله عدد من المسؤولين وذلك بمطار الملك خالد الدولي

وزير الخارجية الكويتي يصل الرياض وفيصل بن فرحان في استقباله

وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدول الكويت، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.