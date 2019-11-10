وزير الخارجية الكويتي يصل الرياض وفيصل بن فرحان في استقباله

كما كان في استقباله عدد من المسؤولين وذلك بمطار الملك خالد الدولي

وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدول الكويت، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

صباح خالد الحمد الصباح الرياض

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10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441 11:29 AM

كما كان في استقباله عدد من المسؤولين وذلك بمطار الملك خالد الدولي

وزير الخارجية الكويتي يصل الرياض وفيصل بن فرحان في استقباله

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدول الكويت، إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.

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