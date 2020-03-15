"ترامب" غير مصاب و"مانيلا" تعزل نفسها.. جولة بـ12 دولة ترصد جديد "كورونا"

ارتفاع عدد المصابين بالصين إلى أكثر من 80 ألفًا و3199 وفاة والمخاوف تتواصل

يواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه في أنحاء العالم، وسط مخاوف من تداعياته على مختلف جوانب الحياة؛ حيث تحمل السطور الجديدة آخر مستجدات الفيروس ببعض دول العالم.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأحد: إن البلاد سجلت 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، أمس السبت، ارتفاعًا من 11 حالة في اليوم السابق، ويرفع الرقم العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80844 شخصًا.

وسجلت البلاد عشر حالات وفاة، أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كورونا في الصين إلى 3199 شخصًا حتى الآن.

أمريكا

وأعلن طبيب البيت الأبيض السبت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير مصاب بكورونا المستجد؛ كاشفًا بذلك نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له دونالد ترامب بعدما كان على اتصال مباشر مع عدد من أعضاء وفد برازيلي تَبَيّن لاحقًا أنهم مصابون بالفيروس.

وقال الطبيب شون كونلي: "تلقيت هذا المساء تأكيدًا بأن اختبار (فيروس كورونا) سلبي"، مضيفًا: "بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاغو (في فلوريدا) مع الوفد البرازيلي، لا يظهر الرئيس أي أعراض".

الجزائر

ووفق "سكاي نيوز"، سجلت الجزائر، أمس السبت، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في ولاية قالمة شرقي البلاد؛ حيث سُجلت الإصابتان لدى سيدتين مغربيتين مسنتين؛ وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في الجزائر إلى 39 حالة.

فرنسا

وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أن السلطات في البلاد قررت إغلاق أغلب المتاجر والمطاعم والمنشآت الترفيهية اعتبارًا من منتصف ليل السبت في إطار الإجراءات التي تتخذها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الاستثناءات من الحظر ستشمل متاجر السلع الغذائية والصيدليات ومحطات الوقود، وجاء المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء بعد أن أعلنت سلطات الصحة العامة أن عدد الوفيات بلغ 91 حتى الآن؛ بينما أصيب 4500 بالمرض.

وارتفعت تلك الأعداد بعد أن سجلت السلطات 12 حالة وفاة جديدة بالمرض، السبت، وأعلنت على موقعها على الإنترنت هذا الارتفاع في عدد الإصابات بعد أن كان 3661 يوم الجمعة.

اليابان

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان بلغ 1484 الأحد؛ مشيرة إلى أن العدد زاد بوتيرة أسرع من اليوم السابق.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن العدد الإجمالي لحالات العدوى يشمل 697 شخصًا من ركاب السفينة السياحية دايموند برنسيس و14 شخصًا عادوا من الصين.

وتوفي شخص واحد بالفيروس، اليوم الأحد؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في اليابان إلى 29 شخصًا، ويشمل الرقم سبع حالات وفاة من ركاب.

كوريا الجنوبية

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن كوريا الجنوبية سجلت 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات داخل البلاد إلى 8162 شخصًا منها 75 حالة وفاة.

المكسيك

وذكرت وزارة الصحة المكسيكية، أمس السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المكسيك ارتفع من 26 إلى 41 حالة.

الكونغو

وقالت حكومة جمهورية الكونغو، أمس السبت، إنها رصدت أول حالة إصابة بفيروس كورونا لرجل عاد إلى البلاد من باريس في الأول من مارس، وذكرت الحكومة في بيان أن المريض (50 عامًا) يرقد في حالة مستقرة؛ مضيفة أنه جرى عزل زوجته وابنته.

الفلبين

وبدأت مدينة مانيلا عزل نفسها الأحد في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مطبّقة بذلك الإجراءات التي قررتها حكومة الرئيس رودريغو دوتيرتي.

وأغلقت الشرطة المسلحة الطرق المؤدية إلى العاصمة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون شخص، وتم إلغاء الرحلات الداخلية من مانيلا وإليها، وحظرت التجمعات العامة شهرًا، وسجلت الفلبين 111 حالة إصابة بكوفيد 19؛ بما في ذلك 8 وفيات.

أوزبكستان

أعلنت وزارة الصحة في أوزبكستان اليوم، إصابة مواطن بفيروس كورونا بعد عودته من فرنسا.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء أن هذه أول إصابة بالفيروس في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى التي يبلغ عدد سكانها 34 مليون نسمة.

أفغانستان

سجلت السلطات الصحية الأفغانية اليوم خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ ليرتفع الإجمالي 16 حالةً.

ونقلت وكالة أنباء باجفاك الأفغانية تأكيد المتحدث باسم وزارة الصحة العامة بأفغانستان وحيد الله ميار، أن السلطات قامت بإغلاق المؤسسات التعليمية كافة على خلفية تفشي الفيروس.

من جهة أخرى، ذكر مستشار الرئيس الأفغاني وحيد عمر، أن القرارات الرئاسية تتضمن مطالبة المواطنين بتجنب المناسبات والتجمعات التي تضم عددًا كبيرًا من الحاضرين لمنع تفشي الفيروس.

ليبيا

وفي ليبيا وجّه قائد "الجيش الوطني الليبي"، المشير خليفة حفتر، بتجهيز مستشفى طوارئ داخل قاعدة بنينا الجوية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد؛ مقررًا تخصيص جزء من ميزانية قواته لهذا الهدف.

وذكر المكتب الإعلامي لقوات حفتر، في بيان أصدره ليل الأحد: "تحقيقًا للدور الوطني والأخلاقي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، القائد العام يوجه تعليمات مباشرة وفورية بتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية".

وأضاف البيان أن حفتر وجّه بأن يكون المستشفى "على نفقة القوات المسلحة"؛ مضيفًا أن ذلك يشمل "تجهيز الأطقم الطبية المختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيله لمواجهة وباء كورونا".

في غضون ذلك، أكد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن حفتر "خصص جزءًا من ميزانية القوات المسلحة لتجهيز مستشفى الهواري في مدينة بنغازي بعدد 100 سرير عناية فائقة".

وسَبَق أن أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، منافس حفتر على السلطة في البلاد، إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية بدءًا من 16 مارس الجاري ولمدة 3 أسابيع لمواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وقال السراج، في كلمة متلفزة: "أعلن حالة الطوارئ والتعبئة لمواجهة ذلك الخطر الدائم وتفعيل خطة منظمة الصحة العالمية وتخصيص نصف مليار دولار لمواجهة هذه الأزمة".