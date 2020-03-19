مكة.. إزالة 7 مسالخ عشوائية غير نظامية

تديرها عمالة مخالفة

أزالت ‫الإدارة العامة لشؤون البلديات، سبعة مسالخ عشوائية غير نظامية تديرها عمالة مخالفة تمارس عمليات الذبح العشوائي.

جاء ذلك عن طريق ‫بلدية جنوب مكة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حيث أزالت المسالخ المخالفة إزالة كلية، وسلمت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

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19 مارس 2020 - 24 رجب 1441 05:13 PM

تديرها عمالة مخالفة

مكة.. إزالة 7 مسالخ عشوائية غير نظامية

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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أزالت ‫الإدارة العامة لشؤون البلديات، سبعة مسالخ عشوائية غير نظامية تديرها عمالة مخالفة تمارس عمليات الذبح العشوائي.

جاء ذلك عن طريق ‫بلدية جنوب مكة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حيث أزالت المسالخ المخالفة إزالة كلية، وسلمت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.

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