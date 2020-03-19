مكة.. إزالة 7 مسالخ عشوائية غير نظامية

تديرها عمالة مخالفة

أزالت ‫الإدارة العامة لشؤون البلديات، سبعة مسالخ عشوائية غير نظامية تديرها عمالة مخالفة تمارس عمليات الذبح العشوائي.



جاء ذلك عن طريق ‫بلدية جنوب مكة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ حيث أزالت المسالخ المخالفة إزالة كلية، وسلمت العمالة لجهة الاختصاص لاتخاذ اللازم.