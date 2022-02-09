الولايات المتحدة تُسجِّل 353,406 إصابات بفيروس كورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 353,406 إصابات ‏جديدة، و3,176 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 76,782,002، و‏الوفيات 903,038.