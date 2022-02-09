الولايات المتحدة تُسجِّل 353,406 إصابات بفيروس كورونا

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 353,406 إصابات جديدة، و3,176 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 76,782,002، والوفيات 903,038.
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية 353,406 إصابات جديدة، و3,176 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 76,782,002، والوفيات 903,038.