موجز "سبق": "نزاهة" تواصل ضرب الفساد.. وتفاصيل جديدة عن التخصيص.. وتأييد دولي لقرار المملكة قصر الحج

ارتفاع أعداد مُتلقِّي اللقاح بالمملكة.. وقاضٍ متشدِّد يفوز بانتخابات إيران