بريطانيا تعلن إصابة وزير الدولة لشؤون اسكتلندا بــ"كورونا"

يبقى في حجر صحي ذاتي بعد التأكد من إصابته بالفيروس

أعلن وزير بريطاني، السبت، وضع نفسه في عزل صحي ذاتي، بعد تبين إصابته بفيروس كورونا.

ووفق "سكاي نيوز عربية" يصبح وزير الدولة لشؤون أسكتلندا، أليستر جا، بذلك، هو ثالث مسؤول حكومي يصاب بالمرض بعد رئيس الوزراء ووزير الصحة.

وقال "جاك" إنه قرر وضع نفسه في حجر صحي ذاتي لأنه يعاني من أعراض كوفيد- 19.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن يوم أمس إصابته بفيروس كورونا المستجد، منوهًا إلى أنه سيقوم بأعمال الحكومة عبر الاتصالات عن بعد، بعد أن فرض عليه حجر صحي.

وأعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك أن لديه أعراضًا متوسطة من مرض كوفيد- 19 وأنه سيبقى كذلك في العزل المنزلي.