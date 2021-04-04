روسيا تسجل 8817 إصابة جديدة بكورونا

سجلت روسيا 8817 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و580894 حالة منذ بدء الجائحة قبل عام.
وقال فريق العمل الحكومي المعني بفيروس كورونا: إن 357 مريضًا توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 100 ألف و374 حالة.روسيا فيروس كورونا الجديد
الإجمالي وصل إلى أربعة ملايين و580894
سجلت روسيا 8817 إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم؛ مما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى أربعة ملايين و580894 حالة منذ بدء الجائحة قبل عام.
وقال فريق العمل الحكومي المعني بفيروس كورونا: إن 357 مريضًا توفوا بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية؛ مما رفع العدد الإجمالي لحالات الوفاة إلى 100 ألف و374 حالة.