"مدني الطائف" يخمد حريقاً بشقة سكنية ويخلي 30 شخصاً ..لا إصابات

المتحدث الرسمي: مصدره حراري خارجي ويحتمل أن يكون "عقب سجائر"

أخمدت فرق الدفاع المدني بالطائف حريقا شب في شقة بعمارة سكنية وأخلت 30 شخصا دون وقع أي إصابات .

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف ، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: ورد بلاغ لمركز العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة اليوم الاثنين، عن نشوب حريق في شقق سكنية بحي المليساء بطريق المطار شمال المحافظة.

وأضاف: اندلعت النار في غرفة مساحتها "4 × 5" متراً مربعاً بالدور الأول، في عمارة شقق سكنية مكونة من أربعة أدوار، وتولت فرق الدفاع المدني إخلاء 30 شخصًا من الموقع بسبب انتشار الأدخنة.

وتابع :أن سبب الحريق مصدر حراري خارجي، ويحتمل أن يكون "عقب سجائر".