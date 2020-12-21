المغرب تعلق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة

قررت الحكومة المغربية اليوم تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة ابتداءً من الليلة.

وأوضح بيان صادر عن الحكومة المغربية، أنه على إثر تطور الحالة الوبائية بالمملكة المتحدة وظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد بها، قررت الحكومة المغربية تعليق الرحلات الجوية مع المملكة المتحدة، ابتداءً من ليلة الأحد، موضحةً أن هذا القرار يأتي في إطار التدابير الاستعجالية المتخذة للحفاظ على سلامة الأشخاص وحمايتهم والحد من تفشي جائحة كورونا.