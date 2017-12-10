"تعليم الطائف" يُطلق برامجه لتدريب فريق "قادر"

يستهدف المعلمين المهتمين باختبار القدرات

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد، اليوم، سلسلة برامجها التدريبية لتدريب فريق مبادرة " قادر".



ويستهدف البرنامج المعلمين المهتمين باختبار القدرات، فيما سيبدأ الفريق بزيارة المدارس الثانوية الداخلية وعددها 36 مدرسة للبنين؛ لتدريب الطلاب على اختبار القدرات لمدة ثلاثة أيام .



وتناولت الورشة التدريبية أهداف وبرامج "قادر" و مهارات الجزء اللفظي، ومهارات الجزء الكمي، والتخفيف من قلق الاختبار، وكيفية التعامل مع الوقت، بالإضافة إلى الإجابة على مداخلات واستفسارات المتدربين .



شهد الورشة التدريبية مدير إدارة التوجيه والإرشاد، الدكتور سالم الشهري، ومدرب برنامج قادر، محمود النمري، فيما ستقوم الإدارة خلال الأسبوعين المقبلين بتدريب فريق العمل بتعليم البنات .



يذكر أن مبادرة "قادر" والتي تعد واحدة من المبادرات النوعية التي اعتمدتها الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف تأتي استشعاراً للدور التربوي الذي تضطلع به الإدارة لتهيئة طلاب وطالبات الثانوية العامة لاختبارات المركز الوطني للقياس نفسياً وتربوياً ومهارياً، وتفعيل دور المدرسة في تهيئة الطلاب لهذه الاختبارات التي تعد من أهم المعايير التي تعتمد عليها الجامعات السعودية في تحديد المستقبل العلمي والمهني لخريجي الثانوية العامة، وتعتمد المبادرة على عدد من المحاور من أهمها التثقيف والتهيئة والتدريب وتفعيل الشراكات المجتمعية بما يحقق المصلحة للطلاب والطالبات