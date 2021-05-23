"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه

قال "من فضل الله أن الحَرّ لا يأتي دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي"

أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، ‏أن فصل الصيف يبدأ فعليًّا يوم الأحد 1442/ 10/ 26هـ، الموافق 2021/ 6/ 7م.

وفي التفاصيل، قال "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: "يبدأ الصيف فلكيًّا بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يوم الأحد 1442/ 11/ 11هـ، الموافق 21 يونيو 2020م".

وتابع: "من فضل الله أن الحَرّ لا يأتي دفعة واحدة، وإنما بشكل تدريجي؛ لذا من المتوقع أن نعيش أيامًا حارة قبل ذلك. والله أعلم".