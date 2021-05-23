"الحصيني": الصيف يبدأ فعليًّا 7 يونيو المقبل.. والأجواء الحارة تسبقه

أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، أن فصل الصيف يبدأ فعليًّا يوم الأحد 1442/ 10/ 26هـ، الموافق 2021/ 6/ 7م.
وفي التفاصيل، قال "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: "يبدأ الصيف فلكيًّا بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يوم الأحد 1442/ 11/ 11هـ، الموافق 21 يونيو 2020م".
وتابع: "من فضل الله أن الحَرّ لا يأتي دفعة واحدة، وإنما بشكل تدريجي؛ لذا من المتوقع أن نعيش أيامًا حارة قبل ذلك. والله أعلم".
قال "من فضل الله أن الحَرّ لا يأتي دفعة واحدة وإنما بشكل تدريجي"
أكد عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات، أن فصل الصيف يبدأ فعليًّا يوم الأحد 1442/ 10/ 26هـ، الموافق 2021/ 6/ 7م.
وفي التفاصيل، قال "الحصيني" عبر حسابه في تويتر: "يبدأ الصيف فلكيًّا بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يوم الأحد 1442/ 11/ 11هـ، الموافق 21 يونيو 2020م".
وتابع: "من فضل الله أن الحَرّ لا يأتي دفعة واحدة، وإنما بشكل تدريجي؛ لذا من المتوقع أن نعيش أيامًا حارة قبل ذلك. والله أعلم".