"الموارد البشرية" بالرياض تنظِّم محاضرتَيْن عن "حالات التسمم" و"تقدير الذات "

بحضور "الحربي" ومشاركة أكثر من 150 موظفًا وموظفة

نظَّمت إدارة المسؤولية الاجتماعية بفرع وزارة الموارد البشرية بالرياض صباح اليوم على مسرح الفرع محاضرة توعوية بعنوان "التسمم بالمقتنيات المنزلية"، تناولت محاورها مفهوم المقتنيات المنزلية، وأنواع التسمم الناتجة منها، وكيفية التعامل مع حالات التسمم، والحفاظ على المنزل آمنًا، مع عرض بعض القصص والنماذج عن حالات تعرَّضت للتسمم. جاء ذلك بحضور المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجمعية السعودية للسموم.

كما نظَّمت إدارة المسؤولية الاجتماعية بالفرع في وقت آخر اليوم عبر برنامج الـ"وي بوكس" محاضرة توعوية أخرى بعنوان "تقدير الذات"، بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة (كلية الخدمة الاجتماعية)، تعرَّف خلالها الحضور على مهارات بناء وتقدير الذات، وتطوير القدرات الفردية للوصول بالشخصية إلى مستوى عالٍ من تقدير الذات.

وفي ختام المحاضرات فُتح المجال للحضور من الجنسين الذين بلغ عددهم 150 للمناقشة والاستفسارات.

فيما أوضح "الحربي" أن الفرع يسعى من خلال تنظيم مثل هذه المحاضرات والندوات والبرامج المستمرة إلى تفعيل مذكرات التعاون، ومد جسور العلاقات مع الجهات الشريكة، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في شتى المجالات. مشيرًا إلى أن الفرع يحرص على اختيار البرامج المتناسبة مع احتياجات مستفيديه من جميع الفئات ومنسوبيه في مختلف التخصصات.