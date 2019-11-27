مدير تعليم عسير يشهد انطلاق حملة "واعي" للسلامة المرورية

"آل مفرح" دشنت الحملة بمقر الثانوية السادسة للبنات بأبها

شاركت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، في فعاليات السلامة المرورية والمعرض المصاحب الذي دشنه مدير شرطة المنطقة اللواء عبدالعزيز المغلوث أمس، وبحضور مدير عام التعليم سعد الجوني.

وشدد "الجوني" في كلمته، على أهمية نشر ثقافة السلامة المرورية في المجتمع التعليمي، واستهداف الفئة الأكثر عرضة للخطر وهم الطلاب والطالبات، باعتبار أن أفضل بيئة يمكن أن تستهدف لمثل هذا البرنامج هي المدرسة كونها بيئة مناسبة للتوعية المقننة، مشيرًا إلى أن السلامة المرورية مطلب، وهذه البادرة سوف تُسهم بإذن الله في خفض الحوادث المرورية، وتحقيق السلامة التي تعد مسؤولية الجميع، مثمنًا جهود شركاء النجاح في حملة السلامة المرورية، وفي مقدمتهم إمارة منطقة عسير، وجميع من كان له دور بارز في إطلاق هذه الحملة.

فيما دشنت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نورة آل مفرح، حملة السلامة المرورية (واعي) بمقر الثانوية السادسة للبنات بأبها، بتنظيم من إدارة الأمن والسلامة المدرسية وإدارتي النشاط الطلابي "بنين وبنات" ، ومرور المنطقة.

وأكدت "آل مفرح" أهمية السلامة المرورية في الأوساط التربوية، وتعليم النشء مبادئ ومفاهيم السلامة المرورية، وتدريب وتعويد الطلاب والطالبات على الممارسات المرورية الصحيحة، وتعميق مبدأ التكامل والتعاون بين المؤسسات التربوية والأمنية والقطاع الخاص.