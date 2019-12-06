استطلاع: 84 % من الشباب السعودي لديهم رغبة العمل التطوعي

45 % منهم سبقت لهم المشاركة بالأعمال التطوعية في المدة الماضية

أظهرت نتائج استطلاع آراء الشباب السعودي حول العمل التطوعي "اهتمام ورغبة عالية لدى الشباب للعمل التطوعي بنسبة بلغت 84%"، حيث توزع هذا الاهتمام بشكل متساوٍ بين الذكور والإناث.

وكشف الاستطلاع الذي بلغ حجم عيّنته 1126 فرداً من مختلف مناطق المملكة؛ مثلت نسبة الذكور 64% والإناث 36%، أن هناك اهتماماً ورغبة عالية لدى الشباب للعمل التطوعي.

ويتفق أغلبية الشباب على أن الحصول على فرص العمل التطوعي في المجتمع السعودي "سهلة" بنسبة أعلى مثلت 48%، بينما 27% يرون أنها "صعبة"، و11% يرون أنه لا تتوافر فرص تطوعية، مع ملاحظة أن 14% من الشباب السعودي لا تصل إليهم معلومات كافية عن فرص العمل التطوعي.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إلى أن 70% من الشباب قرأوا أو سمعوا عن أهمية وإيجابيات التطوع، بينما 30% لا تتوافر لديهم فكرة عن ذلك.

وأوضح أن 45% من الشباب سبقت لهم المشاركة في الأعمال التطوعية خلال المدة الماضية؛ منهم 68% تحققت توقعاتهم من العمل التطوعي.

وتمثلت أهم الأسباب التي تمنع الشباب الذين لم يسبق لهم المشاركة في الأعمال التطوعية في "عدم توافر الوقت لديهم" بنسبة بلغت 49%، يلي ذلك "عدم المعرفة بالحصول على الفرص التطوعية"، بنسبة 24% ثم "صعوبة الحصول على فرص تطوعية" بنسبة 13%، بينما 12% يبررون ذلك بأنه لم يتم الطلب منهم للمساهمة في الأعمال التطوعية.

وجاء ترتيب المحفزات التي تجذب الشباب للعمل التطوعي في "خدمة المجتمع" بنسبة مثلت 22%، ثم "المحفزات التقديرية" بنسبة 16%، يلي ذلك "المحفزات المالية" بنسبة 12% ثم "تحقيق الذات والشعور بالرضا" بنسبة 7.5% ثم "تعلم القيم والأخلاق" بنسبة 7%.

وهناك محفزات أخرى ذات أهمية تمت الإشارة إليها بنسبة 5% تقريباً لكل منها تمثلت في: "اكتساب المعارف والمهارات" و"بناء العلاقات الاجتماعية" و"التطوير الوظيفي" و"احتساب الساعات التطوعية في العمل والدراسة" و"بيئة العمل التطوعي".

العمل التطوعي المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

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06 ديسمبر 2019 - 9 ربيع الآخر 1441 01:36 PM

45 % منهم سبقت لهم المشاركة بالأعمال التطوعية في المدة الماضية

استطلاع: 84 % من الشباب السعودي لديهم رغبة العمل التطوعي

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أظهرت نتائج استطلاع آراء الشباب السعودي حول العمل التطوعي "اهتمام ورغبة عالية لدى الشباب للعمل التطوعي بنسبة بلغت 84%"، حيث توزع هذا الاهتمام بشكل متساوٍ بين الذكور والإناث.

وكشف الاستطلاع الذي بلغ حجم عيّنته 1126 فرداً من مختلف مناطق المملكة؛ مثلت نسبة الذكور 64% والإناث 36%، أن هناك اهتماماً ورغبة عالية لدى الشباب للعمل التطوعي.

ويتفق أغلبية الشباب على أن الحصول على فرص العمل التطوعي في المجتمع السعودي "سهلة" بنسبة أعلى مثلت 48%، بينما 27% يرون أنها "صعبة"، و11% يرون أنه لا تتوافر فرص تطوعية، مع ملاحظة أن 14% من الشباب السعودي لا تصل إليهم معلومات كافية عن فرص العمل التطوعي.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إلى أن 70% من الشباب قرأوا أو سمعوا عن أهمية وإيجابيات التطوع، بينما 30% لا تتوافر لديهم فكرة عن ذلك.

وأوضح أن 45% من الشباب سبقت لهم المشاركة في الأعمال التطوعية خلال المدة الماضية؛ منهم 68% تحققت توقعاتهم من العمل التطوعي.

وتمثلت أهم الأسباب التي تمنع الشباب الذين لم يسبق لهم المشاركة في الأعمال التطوعية في "عدم توافر الوقت لديهم" بنسبة بلغت 49%، يلي ذلك "عدم المعرفة بالحصول على الفرص التطوعية"، بنسبة 24% ثم "صعوبة الحصول على فرص تطوعية" بنسبة 13%، بينما 12% يبررون ذلك بأنه لم يتم الطلب منهم للمساهمة في الأعمال التطوعية.

وجاء ترتيب المحفزات التي تجذب الشباب للعمل التطوعي في "خدمة المجتمع" بنسبة مثلت 22%، ثم "المحفزات التقديرية" بنسبة 16%، يلي ذلك "المحفزات المالية" بنسبة 12% ثم "تحقيق الذات والشعور بالرضا" بنسبة 7.5% ثم "تعلم القيم والأخلاق" بنسبة 7%.

وهناك محفزات أخرى ذات أهمية تمت الإشارة إليها بنسبة 5% تقريباً لكل منها تمثلت في: "اكتساب المعارف والمهارات" و"بناء العلاقات الاجتماعية" و"التطوير الوظيفي" و"احتساب الساعات التطوعية في العمل والدراسة" و"بيئة العمل التطوعي".

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