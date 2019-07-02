في نهائي مبكر .. البرازيل يواجه الأرجنتين في نصف نهائي "كوبا أمريكا"

تكتسب المباراة المرتقبة بين عملاقي كرة القدم الأمريكية الجنوبية البرازيل المضيفة والأرجنتين في نصف نهائي مسابقة كوبا أمريكا والتي تُقام على ملعب مينيراو في بيلو هوريزونتي عند الساعة 3:30 من فجر الأربعاء طابع النهائي المبكر و"سوبر كلاسيكو" يحمل في طياته رائحة الثأر.

وتشكل مباراة البرازيل والأرجنتين صراعًا بين منتخبين يسعيان إلى مصالحة جماهيرهما. مباراة بين "سيليساو" لا يزال مشجعوه يشعرون بالصدمة للخسارة المذلة أمام المانيا (1-7) في عقر دارهم في نصف نهائي مونديال 2014 على ملعب مينيراو بالذات، مسرح الإهانة التي لحقت بهم قبل خمسة أعوام، ومنتخب "ألبيسيليستي" لم يفز بأي لقب كبير منذ 1993 وتتويجه الأخير بكوبا أمريكا.

وتبقى البرازيل المضيفة المرشحة للفوز، على الرغم من أنها تخوض البطولة من دون نجمها نيمار المصاب.

في المقابل الآخر سيكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حاضرًا، على الرغم من ابتعاده عن مستواه واكتفائه بهدف يتيم من ركلة جزاء أمام الباراغواي في الدور الأول، وهذا ما أقر به أخيرًا بقوله "لا أخوض أفضل كوبا أمريكا، لا ألعب كما أرغب".

وتفوقت الباراغواي على البرازيل 2-صفر بركلات الترجيح عام 2011 في ربع النهائي قبل أن تخسر أمام الأوروغواي، ثم كررت السيناريو ذاته بنتيجة 4-3 عام 2015 قبل أن تسقط سقوطًا مدويًا أمام الأرجنتين 1-6 في نصف النهائي.

واستهل منتخب "السامبا" بقيادة المدرب تيتي مشواره على أرضه بفوزه المتأخر على بوليفيا بثلاثية نظيفة، واتبعه بتعادل سلبي أمام فنزويلا، قبل أن يدك شباك البيرو بخماسية نظيفة، فتصدر مجموعته برصيد سبع نقاط من دون أن يقنع أو يفرض تفوقه.

ويشفع للمنتخب البرازيلي أنه حافظ على شباكه خالية من الأهداف في مبارياته الأربع التي خاضها حتى الآن.

ولم تكن حال الجار اللدود أفضل، إذ بدأ منتحب الأرجنتين بقيادة مدربه ليونيل سكالوني حملته بخسارة أمام كولومبيا صفر-2، تلاها التعادل امام الباراغواي 1-1، قبل أن يفوز على قطر المشاركة بدعوة بهدفين نظيفين، ويتأهل لربع النهائي باحتلاله المركز الثاني في مجموعته برصيد أربع نقاط خلف المتصدرة كولومبيا من العلامة الكاملة.

اللقاء الرسمي الأخير بين المنتخبين كان على ملعب مينيراو في نوفمبر 2016 ضمن تصفيات مونديال 2018. حينها فاز البرازيليون بثلاثية نظيفة بإشراف المدرب تيتي بعد فترة قصيرة على تسلمه زمام المنتخب.