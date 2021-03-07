العثور على مفقود الأفلاج حيًا في منطقة صحراوية شرق المحافظة

عثر فريق غوث للبحث والإنقاذ اليوم على مفقود الأفلاج في منطقة صحراوية شرق المحافظة.
وكانت الجهات الأمنية والفرق التطوعية قد استنفرت جهودها للبحث عن شاب تغيب عن ذويه قبل أيام وبعد بحث استمر نحو أربعة أيام عُثر عليه في منطقة صحراوية شرق المحافظة، وهو على قيد الحياة وتم نقله لمستشفى الأفلاج وهو بحالة صحية جيدة.
وثمن ذوي المفقود جهود الجهات الأمنية والفرق التطوعية وقال سعد عبدالعزيز آل مفلح خال المفقود : نتقدم بجزيل الشكر الجزيل للجهات الأمنية وفريق غوث وجميع الفرق التطوعية وكل من ساهم في البحث عنه .
تغيب عن ذويه قبل فترة قليلة وبعد بحث استمر أربعة أيام
عثر فريق غوث للبحث والإنقاذ اليوم على مفقود الأفلاج في منطقة صحراوية شرق المحافظة.
وكانت الجهات الأمنية والفرق التطوعية قد استنفرت جهودها للبحث عن شاب تغيب عن ذويه قبل أيام وبعد بحث استمر نحو أربعة أيام عُثر عليه في منطقة صحراوية شرق المحافظة، وهو على قيد الحياة وتم نقله لمستشفى الأفلاج وهو بحالة صحية جيدة.
وثمن ذوي المفقود جهود الجهات الأمنية والفرق التطوعية وقال سعد عبدالعزيز آل مفلح خال المفقود : نتقدم بجزيل الشكر الجزيل للجهات الأمنية وفريق غوث وجميع الفرق التطوعية وكل من ساهم في البحث عنه .