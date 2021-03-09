أمير الرياض يوجّه بتعليق نشاط البيع في سوق الطيور بالخرج

شدد على ضرورة رصد مخالفي الإجراءات الاحترازية

وجّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بتعليق نشاط البيع في سوق الطيور بحراج الخالدية في محافظة الخرج؛ لكثرة مرتاديه وضَعف التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وتَضَمن التوجيهُ تشديدَ الرقابة على الباعة العشوائيين، وتكثيف التواجد الأمني لرصد مخالفي الإجراءات الاحترازية في الأماكن التي تشهد ازدحامًا؛ مثل السوق الداخلي، وجامع أحمد بن حنبل، ومسجد الأوقات بسوق الماشية، ومسجد صناعية السيارات.

كما وجّه أمير المنطقة فرع وزارة الشؤون الإسلامية في المنطقة، بضرورة تفعيل دور المراقبين التابعين لإدارة المساجد، والتأكيد على أئمة المساجد والمؤذنين متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.