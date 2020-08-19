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منذ بدء العمل عبر 16 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية

الشرقية.. 84500 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن"

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قدمت عيادات "تطمن" بالمنطقة الشرقية خدماتها لـ 84500 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.

وأوضحت "صحة الشرقية" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 16 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.