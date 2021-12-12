"الصحة": تسجيل 51 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 68 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 12 ديسمبر 2021، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 550240 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 68 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 539477 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8853 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 29 حالة.