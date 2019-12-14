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عثروا على أجزاء من جسد الرجل في معدة الحيوان

ظنّوا أن تمساحًا قتله ثم اكتشفوا "الحقيقة الصادمة"

قال مسؤولون في ولاية فلوريدا الأميركية، إن الرجل الذي عثروا على جثته وقد عقرها تمساح جزئيًّا في يونيو الماضي؛ لقي مصرعه في الحقيقة بسبب جرعة زائدة من مادة الميثامفيتامين المخدرة.



ووفقًا لتقرير الطب الشرعي لخبير طبي بوسط فلوريدا، فإن جسد "مايكل غلين فورد" كان به مادة ميثامفيتامين وقت وفاته، وهذا كان سبب الوفاة.



وعُثر على جثة الرجل البالغ من العمر 45 عامًا في قناة ضمن ملكية خاصة بمقاطعة بولك في يونيو الماضي.



وحاصرت هيئة الحياة البرية والمصائد في فلوريدا التمساح وقتلته؛ للقيام بتشريحه، وبالفعل عثر على يد وقدم "فورد" داخل معدة التمساح، لكن في الحقيقة التمساح أكل أجزاء من جسد "فورد" وهو ميت.



ففي تقريره المؤرخ في 27 نوفمبر، كتب الخبير الطبي "ستيفن نيلسون": أن إصابات فورد وما تعرض له من أشكال بتر لأعضائه، لم يصاحبها نزيف دماء، وهو ما يشير إلى أنها "وقعت بينما كان ميتًا".