شاهد من القوز .. تماس كهربائي يخلي ثانوية للبنين في دقيقتين ونصف

شب في "معمل كمبيوتر" وباشره "المدني" ومدير التعليم يوجه بالمتابعة

علمت "سبق"، أن مدرسة ثانوية للبنين بمركز القوز- جنوبي محافظة القنفذة، أخلت طلابها مع منسوبيها كافة، وذلك نتيجة تماس كهربائي لأحد أجهزة التكييف بإحدى الغرف الدراسية بالمدرسة.

وأوضح "تعليم القنفذة"، في بيان رسمي، أنه وقع حريق صباح هذا اليوم الأحد في إحدى الغرف الدراسية "معمل كمبيوتر" في الدور الثاني بثانوية طيبة للبنين بالقوز، نتيجة تماس كهربائي بأحد أجهزة التكييف.

تفصيلاً، كشف مدير الإعلام التربوي بتعليم القنفذة محمد المرحبي؛ أنه في الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة حدث في ثانوية طيبة بالقوز تماس كهربائي نتج عنه دخان كثيف اقتصر على مكيف داخل غرفة معمل الحاسب في الدور الثاني، وتم إخلاء منسوبي المدرسة ولم يُصب أحد، ولله الحمد.

وأشار إلى أن قائد المدرسة علي الفقيه؛ قام بتطبيق خطة الطوارئ الخاصة بإخلاء نحو ٢٥٠ طالباً من المبنى خلال دقيقتين ونصف الدقيقة دون وقوع أي إصابات في صفوف الطلاب والمعلمين ومنسوبي المدرسة، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ أولياء الأمور لتسلُّم أبنائهم، وتم في حينه إبلاغ إدارة الدفاع المدني التي باشرت فوراً مع فريق الأمن والسلامة بالإدارة الحريق بسرعة؛ ما أسهم في الحد من انتشار الحريق الذي لم يتجاوز غرفة دراسية واحدة (معمل الحاسب الآلي بالمدرسة)، كما تم إبلاغ الشركة السعودية للكهرباء التي باشرت الموقع وقطعت التيار الكهربائي الخارجي عن المدرسة، علما أنه تم تسلُّم الموقع من إدارة الأمن والسلامة بتعليم القنفذة وفرق إدارة التشغيل والصيانة.

يُذكر أن مدير التعليم بالقنفذة الدكتور محمد الزاحمي؛ وجّه مدير مكتب تعليم القوز الدكتور أحمد الجعفري؛ بمباشرة المدرسة لمتابعة الحدث عن قرب والوصول لموقع المدرسة والاطمئنان على الطلاب ومنسوبي المدرسة جميعاً.