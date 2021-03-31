حائل.. سحب رعدية ونشاط في الرياح السطحية يتواصل حتى 8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن سحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.
الأرصاد: تبدأ الساعة 10 وتؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل عدة محافظات
أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على منطقة حائل -بمشيئة الله تعالى- تتضمن سحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.