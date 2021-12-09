وزير الخارجية: سيجري توقيع 4 اتفاقيات بين السعودية والبحرين

65 مبادرة أوصى بها المجلس التنسيقي بين البلدين

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، أن عملًا دؤوبًا يجري بين السعودية والبحرين لاستكمال مستهدفات اتفاق العُلا.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إنه سيجري توقيع 4 اتفاقيات بين السعودية والبحرين .

وأعلن وزير الخارجية أن 65 مبادرة أوصى بها المجلس التنسيقي بين البحرين والسعودية.

وقال وزير الخارجية: يجب أن نرى أفعالاً وليس أقوالاً من الحكومة اللبنانية، وأكد أنه لا يوجد أزمة بيننا وبين لبنان والمهم أن نرى إصلاحات حقيقية، وأضاف، أن الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني.

وتابع وزير الخارجية السعودي القول: نأمل أن تكون المحادثات النووية الحالية مثمرة وتحمي مصالح دول الخليج.