"غاوي" مستشارًا بصحة جازان

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان عبدالرحمن دبي الحربي قرارًا إداريًا يقضي بتكليف الاختصاصي نبيل بن عيسى غاوي مستشارًا بصحة جازان لمدة عام.

فيما عبّر "غاوي" عن شكره وتقديره لمدير عام الشؤون الصحية بجازان على هذه الثقة الغالية، متطلعًا أن يكون عند حسن ظن الجميع.