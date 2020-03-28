متحدث الصحة.. الناصح الأمين.. اسم سيذكره السعوديون كثيرًا

يترقبون إطلالته كل يوم في ظل ظروف جائحة كورونا

يترقب السعوديون هذه الأيام الإطلالة التلفزيونية للمتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، كل يوم بشغف واهتمام، ويستمعون إلى نصائحه وتوجيهاته بعناية وحرص؛ لأنها تخرج من قلبه فتقع في قلوبهم؛ فهو الطبيب والأخ والأب والابن والصديق للجميع، والناصح الأمين لهم؛ إذ يقول للجميع: "أنا أوجه هذه الرسالة ليس كمتحدث رسمي لوزارة الصحة، ولا لمجموعة من جهات معينة اليوم تجتمع بشكل مستمر ودائم، وإنما كطبيب، كأخ، كابن، كأب، كصديق، للجميع ابقوا في منازلكم أكبر قدر ممكن، وابتعدوا عن مخاطر التجمعات".

هكذا يقدم العبد العالي نفسه عبر حسابه في تويتر ‏‫‪@drmohka : "سعودي، فخور بوطني، وبمحاور قوته. أنظر باتجاه رؤية الملكة 2030، وعازم على القيام بواجباتي نحو تحقيقها".

يقول عنه عبدالله البندر، مقدم وصانع محتوى في قناة سكاي نيوز عربية: "محمد بن خالد العبدالعالي اسم سيذكره السعوديون في قدرته على إيصال التوعية المطلوبة بالظهور كمتحدث رسمي، وطبيب، وأب للصغير، وأخ للكبير، وصديق للجميع".

يُذكر أن الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي، الذي أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قرارًا بتكليفه بالعمل مساعدًا لوزير الصحة لمدة عام، وذلك بدءًا من تاريخ 1441/8/1، كان قد عمل سابقًا مديرًا للشؤون الصحية بمحافظة الأحساء ومنطقة جازان، ووكيلاً مساعدًا لخدمات المستشفيات بوزارة الصحة.