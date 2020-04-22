وفاة الإعلامي سليم الهلابي

توفي الإعلامي الأسبق سليم سعيد الهلابي بعد تعرضه لجلطة دماغية وسبق للفقيد العمل في عدة صحف ومجلات في مشوار امتد إلى أكثر من أربعين سنة.

وكان الفقيد قد تعرض لجلطة دماغية منذ أيام دخل على إثرها للمستشفى.

"سبق" تقدم التعازي لأبنائه وأقاربه سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.