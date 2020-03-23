إمارة مكة: لن يكون هناك رصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجوُّل

أكدت أنه سيكون بعد التأكد من هوية ومهنة صاحب المركبة

كشفت إمارة منطقة مكة ‏المكرمة أنه لن يكون هناك رصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول، بل سيكون بعد التأكد من هوية ومهنة قائد المركبة، وأنه مستثنى من القرار المعلن سابقًا.

ودعت مَن حُررت ضدهم مخالفات آلية من منسوبي القطاعات المستثناة ومندوبي تطبيقات التوصيل إلى التواصل مع المرور لإلغاء هذه المخالفات.

مكة المكرمة إمارة مكة حظر التجول فيروس كورونا الجديد

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23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 09:37 PM

أكدت أنه سيكون بعد التأكد من هوية ومهنة صاحب المركبة

إمارة مكة: لن يكون هناك رصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجوُّل

هادي العصيمي

مكة المكرمة

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كشفت إمارة منطقة مكة ‏المكرمة أنه لن يكون هناك رصد آلي لمخالفة اختراق قرار منع التجول، بل سيكون بعد التأكد من هوية ومهنة قائد المركبة، وأنه مستثنى من القرار المعلن سابقًا.

ودعت مَن حُررت ضدهم مخالفات آلية من منسوبي القطاعات المستثناة ومندوبي تطبيقات التوصيل إلى التواصل مع المرور لإلغاء هذه المخالفات.

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مكة المكرمة إمارة مكة حظر التجول فيروس كورونا الجديد

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