وفاة والدة الزميل الإعلامي "طارق الشامي"

توفيت والدة الزميل الإعلامي طارق الشامي "أم صلاح مريم بنت رشاد الشامي"، وأدّيت الصلاة عليها بعد عصر هذا اليوم الاثنين في جامع الراجحي ودفنت في مقبرة النسيم.

إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اغفر لها وارحمها واعفُ عنها وأكرم نزلها ووسّع مدخلها.

مكان العزاء في بيت الأخ أبوعبدالله صلاح بحي العليا بالرياض.