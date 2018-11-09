"مدني الباحة" ينقذ مسنًّا داهمت السيول مركبته في مركز إمارة الشعراء

تمكَّنت الفِرق من إنقاذ عائلة من 11 فردًا بالعقيق ووافد بالمخواة

تمكنت فِرق الدفاع المدني بالباحة اليوم الجمعة من إنقاذ مسن؛ داهمت السيول مركبته. كما أنقذت الفرق عائلة مكونة من 11 فردًا بالعقيق، ووافدًا في المخواة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي: "ورد بلاغ في تمام الساعة الـ13.00 اليوم الجمعة عن احتجاز مركبة جيب شاص بوادي أشحط خلف مركز إمارة الشعراء، وبداخله رجل مسن". وأضاف "الغامدي": "تم تحريك الفِرق اللازمة ودوريات السلامة والإنقاذ السريع لمباشرة الحادث، وتم إخراج المحتجز إلى موقع آمن وهو بصحة جيدة -ولله الحمد-".

وأهاب الدفاع المدني بجميع المواطنين والمقيمين إلى عدم المجازفة في عبور الأودية، والاستماع إلى تنبيهات وتحذيرات دوريات السلامة الموجودة في مداخل الأودية.. متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.