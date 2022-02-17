"التنمية الاجتماعية برفحاء" تختتم برنامج "إنتاجي"

استمر أسبوعين لتدريب "40" شاباً

أنهت لجنة التنمية الاجتماعية برفحاء، مساء اليوم، البرنامج المهني "إنتاجي" الذي نظمته بالتعاون مع جمعية "رؤوم" لرعاية الأيتام، وبدعم من مؤسستَيْ "إبراهيم العنقري وذريته الخيرية" و"عبد الله السبيعي الخيرية".



وهدف البرنامج الذي استمر لمدة أسبوعين إلى تدريب "40" شاباً من أسر المستفيدين من الضمان الاجتماعي والأيتام، على دورات مهنية في مجالات الميكانيكا والكهرباء.



وتم التعرف فيه على أنواع المحركات وكيفية صيانتها ومعرفة أساسيات التمديدات الكهربائية والتعامل معها.



ويحصل المتدربون على شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.



وقال رئيس لجنة التنمية برفحاء منور الشيحي: إن البرنامج يهدف إلى رفع مستوى تأهيل الشباب المعرفي والمهني وتطوير قدراتهم في الأعمال المهنية لدخولهم لسوق العمل.