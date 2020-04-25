رغم أن الوباء لم يغزُها بعد.. طاجيكستان تغلق المدارس تحسباً لـ"كورونا"

لم تفرض العزل العام على السكان

أعلنت حكومة طاجيكستان، اليوم السبت، أنها ستغلق المدارس لمدة أسبوعين؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وستعلق مؤقتاً صادرات الحبوب والبقوليات؛ لضمان كفاية الإمدادات في الداخل.

ولم تسجل طاجيكستان أي حالات إصابة بـ"كورونا"، على الرغم من أن لها حدوداً مع الصين، وسجلت الجمهوريات السوفيتية السابقة المجاورة مئات الإصابات، لكن هناك مخاوف بعد رصد حالات إصابة بالتهاب رئوي ووفاة يشتبه أنها ناتجة عن الإصابة بإنفلونزا الخنازير، وفقاً لـ"رويترز".

وطاجيكستان ليست مصدراً رئيسياً للغذاء، وتعتمد بكثافة على واردات سلع مثل القمح والحنطة السوداء.

وحتى الآن تطبق طاجيكستان إجراءات أكثر تساهلاً عن جيرانها لمكافحة جائحة "كورونا"، وعلى الرغم من أنها أغلقت الحدود والمدارس، فإنها لم تفرض إجراءات عزل عام على السكان، وواصلت إقامة مباريات كرة القدم لكن دون جمهور.

فيروس كورونا الجديد

0

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441 04:36 PM

لم تفرض العزل العام على السكان

رغم أن الوباء لم يغزُها بعد.. طاجيكستان تغلق المدارس تحسباً لـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 5,617

أعلنت حكومة طاجيكستان، اليوم السبت، أنها ستغلق المدارس لمدة أسبوعين؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وستعلق مؤقتاً صادرات الحبوب والبقوليات؛ لضمان كفاية الإمدادات في الداخل.

ولم تسجل طاجيكستان أي حالات إصابة بـ"كورونا"، على الرغم من أن لها حدوداً مع الصين، وسجلت الجمهوريات السوفيتية السابقة المجاورة مئات الإصابات، لكن هناك مخاوف بعد رصد حالات إصابة بالتهاب رئوي ووفاة يشتبه أنها ناتجة عن الإصابة بإنفلونزا الخنازير، وفقاً لـ"رويترز".

وطاجيكستان ليست مصدراً رئيسياً للغذاء، وتعتمد بكثافة على واردات سلع مثل القمح والحنطة السوداء.

وحتى الآن تطبق طاجيكستان إجراءات أكثر تساهلاً عن جيرانها لمكافحة جائحة "كورونا"، وعلى الرغم من أنها أغلقت الحدود والمدارس، فإنها لم تفرض إجراءات عزل عام على السكان، وواصلت إقامة مباريات كرة القدم لكن دون جمهور.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا الجديد

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020