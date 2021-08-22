أخضر الشباب يدشن تدريباته في معسكر سلوفينيا

تأهبًا للمشاركة بالدورة الدولية

افتتح المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 20 عامًا ، اليوم الأحد ، معسكره الخارجي في جمهورية سلوفينيا بإجراء تدريب مسائي بعد وصوله أمس السبت إلى العاصمة ليوبليانا.

وأدى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني صالح المحمدي، والتي بدأت بتمارين الإحماء، تلا ذلك تمارين التمرير بالكرة، أعقب ذلك مران الاستحواذ على الكرة، لتختتم الحصة التدريبية بمران على البناء من الخلف.



ويواصل المنتخب السعودي تدريباته ،غدًا الاثنين، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية، حيث يستمر المعسكر حتى التاسع من سبتمبر الجاري يتخلله المشاركة في دورة ودية دولية بمشاركة منتخبات مقدونيا الشمالية، وسلوفاكيا، وروسيا، يذكر أن هذا المعسكر ضمن المرحلة الثانية من خطة الإعداد طويلة المدى لكأس آسيا 2023.

