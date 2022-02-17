"النمر" يعطي الإذن لمريضة قلب عمرها 65 عامًا بالزواج

قال: غالبية مرضى هذا النوع يستطيعون الزواج شريطة الاستشارة

أكد ‏‏‏استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، الدكتور خالد النمر؛ أن غالبية مرضى القلب يستطيعون الزواج، شريطة استشارة الطبيب، مستشهدًا بحالة مرّت عليه تعود لامرأة عمرها 65 عامًا أذن لها بالزواج.



وقال الدكتور النمر في تغريدة: غالبية مرضى القلب يستطيعون الزواج، لكن يحتاج كلا الطرفين التحدث للطبيب المختص بكل شفافية عن مخاوفهما ومعرفة الخطة العلاجية المتوقعة.



وأضاف النمر: اليوم أذِنتُ لمريضة قلب عمرها ٦٥ بالزواج من الناحية الطبية، وتَفَهّم الطرف الآخر الحالة بتفاصيلها.