ترقية "العسيري" إلى رتبة نقيب

قلّد مدير إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية، العميد المهندس عبدالرحمن بن محمد البلوي، بالقوات البرية، ملازم أول المهندس، فيصل بن محمد سعيد العسيري، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي السامي.

وأعرب النقيب "العسيري" عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية.

وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه ويقدّم العطاء والتضحية لخدمة دينه ومليكه والوطن.

وتهنئ ‏"سبق"، "العسيري"، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية والخاصة.

2

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442 02:49 PM

ترقية "العسيري" إلى رتبة نقيب

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 639

قلّد مدير إدارة مدينة الملك فيصل العسكرية، العميد المهندس عبدالرحمن بن محمد البلوي، بالقوات البرية، ملازم أول المهندس، فيصل بن محمد سعيد العسيري، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي السامي.

وأعرب النقيب "العسيري" عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية.

وأكد أنه سيبذل كل ما في وسعه ويقدّم العطاء والتضحية لخدمة دينه ومليكه والوطن.

وتهنئ ‏"سبق"، "العسيري"، وتتمنى له التوفيق في حياته العملية والخاصة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021